Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KDG làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Khu Công Nghiệp Đại Phong - Yên Dương, Ý Yên, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đoc được bản vẽ cơ khí, kĩ thuật theo tiêu chuẩn ISO, JIS

- Sử dụng được phần mềm Auto cad, phần mềm vẽ 3D cơ khí Solidwork, NX...;

- Hiểu về nguyên lý máy, sử dụng các máy công cụ phục vụ sửa chữa như tiện, hàn , khoan cơ bản;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo như thước cặp, panme..;

- Có kinh nghiệm làm QC về lĩnh vực cơ khí, cơ khí chính xác;

- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản, báo cáo;

- Nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học cao đẳng trở lên các khối ngành chế tạo máy, điện tự động hóa, kỹ thuật cơ khí hoặc tương đương.

- Sức khỏe tốt, yêu thích công việc kỹ thuật

- Giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KDG Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia các chương trình do Công ty tổ chức: teambuildings, sự kiện, các hoạt động thiện nguyện;...

- Làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 nghỉ CN, ngày lễ, tết;...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT

- Có cơ hội thăng tiến;

- Các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KDG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin