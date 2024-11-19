Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN VDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 974 Trường Sa, phường 12, Quận 3

Am hiểu các thông số kỹ thuật, xây dựng cấu hình server, PC.

Tiếp nhận, làm việc tương tác cùng với Team Sale, Marketing về sản phẩm.

Đưa các sản phẩm đúng với cấu hình kỹ thuật lên website .

Xử lý các luồng thông tin liên quan tới đơn hàng, đổi trả, đặt hàng.

Chịu trách nhiệm thông tin các sản phẩm trên website.

Đề xuất các yêu cầu liên quan tới Ecom.

Vận hành các công cụ bán hàng của Sales Ecom.

Đảm bảo hoạt động và kinh doanh của trung tâm luôn thông suốt và hiệu quả.

Tham gia cải tiến hệ thống vận hành và kinh doanh của website.

Thực hiện các công việc khác được giao.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, marketing

Có kinh nghiệm về cấu hình PC/Server

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu, thống kê và báo cáo

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề

Biết cách sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, có ý thức trách nhiệm trong công việc cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống website bán hàng, có kinh nghiệm 2 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và các chế độ đãi ngộ theo luật định

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến

Lương thưởng tháng 13 và các ngày lễ, tết tuỳ vào tình hình kinh doanh của công ty

Tham gia các hoạt động ngoại khóa như team building, các hoạt động văn hóa thể thao, nghỉ mát, sinh nhật Công ty

