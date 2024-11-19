Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN VDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY CỔ PHẦN VDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VDO
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 974 Trường Sa, phường 12, Quận 3

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Am hiểu các thông số kỹ thuật, xây dựng cấu hình server, PC.
Tiếp nhận, làm việc tương tác cùng với Team Sale, Marketing về sản phẩm.
Đưa các sản phẩm đúng với cấu hình kỹ thuật lên website .
Xử lý các luồng thông tin liên quan tới đơn hàng, đổi trả, đặt hàng.
Chịu trách nhiệm thông tin các sản phẩm trên website.
Đề xuất các yêu cầu liên quan tới Ecom.
Vận hành các công cụ bán hàng của Sales Ecom.
Đảm bảo hoạt động và kinh doanh của trung tâm luôn thông suốt và hiệu quả.
Tham gia cải tiến hệ thống vận hành và kinh doanh của website.
Thực hiện các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, marketing
Có kinh nghiệm về cấu hình PC/Server
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu, thống kê và báo cáo
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề
Biết cách sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, có ý thức trách nhiệm trong công việc cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống website bán hàng, có kinh nghiệm 2 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và các chế độ đãi ngộ theo luật định
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến
Lương thưởng tháng 13 và các ngày lễ, tết tuỳ vào tình hình kinh doanh của công ty
Tham gia các hoạt động ngoại khóa như team building, các hoạt động văn hóa thể thao, nghỉ mát, sinh nhật Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18 tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

