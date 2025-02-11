Tuyển Nhân viên kỹ thuật SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng theo checklist, bảo dưỡng theo ngày/tuần/tháng/năm được giao trong ca đối với các làn trượt, bể bơi và các thiết bị khác trong Công viên nước;

Vận hành hệ thống bơm, hệ thống lọc, đảm bảo chất lượng nước và an toàn hóa chất trong suốt quá trình hoạt động;

Quản lý các hóa chất và đảm bảo an toàn;

Lập báo cáo về tình hình công việc và các sự cố phát sinh, vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao;

Bảo quản, giữ gìn công cụ dụng cụ, vật tư, thiết bị, tài sản của công ty;

Đảm bảo an toàn các trò chơi và các thiết bị liên quan trong quá trình vận hành công viên;

Thực hiện các nhiệm vụ, hạng mục công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp các chuyên ngành về cơ khí, điện, nước. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật;

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về thi công, vận hành/bảo trì các hệ thống thiết bị cơ khí/điện/nước hoặc MEP, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công viên nước/Khu du lịch/Khu vui chơi giải trí,...;

Am hiểu và có kiến thức về an toàn vệ sinh lao động;

Sử dụng tốt tin học văn phòng là một lợi thế;

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, hợp tác tốt với đối tác, làm việc độc lập, không sợ độ cao;

Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong điều kiện ngoài trời và vào các ngày Lễ/Tết khi có yêu cầu.

