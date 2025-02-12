Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Delboel Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Delboel Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Đường Lê Chân, Xã Thi Sơn, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quy trình sản xuất, giám sát và đảm bảo các hoạt động kỹ thuật diễn ra hiệu quả.
Thiết lập bóc tách báo giá sản phẩm.
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và lập bản vẽ sản xuất bằng Autocad và các phần mềm 3D
Lên phương án sản xuất và triển khai phát triển sản phẩm mới.
Thiết kế và cải tiến khuôn dập, khuôn đúc nhựa phục vụ cho quá trình sản xuất.
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất
Có khả năng tập trung cao, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc
Làm việc nhóm và làm việc độc lập
Khả năng tổ chức, tư duy logic và giao tiếp tốt
Thành thạo word, excel.
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo Autocad và các phần mềm 3D.
Tiếng Anh ở mức đọc hiểu
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế khuôn dập, khuôn nhựa trong môi trường sản xuất
Tại Công ty TNHH Delboel Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13, thưởng hết năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định của pháp luật Việt Nam
14 ngày phép năm làm việc.
Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00, thứ 2 đến thứ 7. Chủ nhật: Nghỉ
Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Delboel Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
