Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Delboel Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Đường Lê Chân, Xã Thi Sơn, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quy trình sản xuất, giám sát và đảm bảo các hoạt động kỹ thuật diễn ra hiệu quả.

Thiết lập bóc tách báo giá sản phẩm.

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và lập bản vẽ sản xuất bằng Autocad và các phần mềm 3D

Lên phương án sản xuất và triển khai phát triển sản phẩm mới.

Thiết kế và cải tiến khuôn dập, khuôn đúc nhựa phục vụ cho quá trình sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất

Có khả năng tập trung cao, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc

Làm việc nhóm và làm việc độc lập

Khả năng tổ chức, tư duy logic và giao tiếp tốt

Thành thạo word, excel.

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sử dụng thành thạo Autocad và các phần mềm 3D.

Tiếng Anh ở mức đọc hiểu

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế khuôn dập, khuôn nhựa trong môi trường sản xuất

Tại Công ty TNHH Delboel Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng thứ 13, thưởng hết năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Đóng bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định của pháp luật Việt Nam

14 ngày phép năm làm việc.

Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h00, thứ 2 đến thứ 7. Chủ nhật: Nghỉ

Chủ nhật: Nghỉ

Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Delboel Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin