Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm tra tình hình sức khỏe và chăm sóc đàn heo trong bộ phận mình phụ trách

- Kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân thực hiện bao gồm: Vệ sinh, cho ăn, phun sát trùng, điều trị

- Quản lý chuồng trại và công việc của công nhân trong khu vực phụ trách

- Giám sát quy trình vệ sinh chuồng trại và công cụ dụng cụ

- Kiểm tra việc ghi chép và đánh giá các số liệu hàng ngày

- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Trung Cấp trở lên ngành: CHĂN NUÔI, CHĂN NUÔI - THÚ Y.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm từng làm việc trong lĩnh vực chăn nuôi heo.

- Hiểu biết và có kiến thức về chăn nuôi và quản lý đàn heo

- Có kỹ năng làm báo cáo trên máy tính, kỹ năng lập kế hoạch và giao tiếp tốt.

- Trung thực, thật thà, nhanh nhẹn, sức khoẻ tốt, có định hướng phát triển lên vị trí cao hơn

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8.000.000 - 12.000.000đ (chưa bao gồm thưởng và công tác phí)

- Làm việc 24 công/tháng, nghỉ 6 ngày/tháng

- Được đào tạo từ đầu (đối với những người chưa có kinh nghiệm) theo quy định công ty

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của nhà nước hiện hành.

- Miễn phí hoàn toàn chỗ ăn, ở, môi trường làm việc thoải mái, năng động

- Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.