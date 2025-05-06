Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đ3, Đường Đồng Khởi, Tổ 23, Khu phố 7, Phường Bình Đa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện hàn TIG, MIG theo bản vẽ kỹ thuật và yêu cầu của công việc.

Đảm bảo chất lượng mối hàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Vệ sinh và bảo quản thiết bị hàn.

Tuân thủ các quy trình an toàn lao động trong quá trình hàn.

Báo cáo tình hình công việc và các vấn đề phát sinh cho người quản lý.

Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình hàn để nâng cao hiệu quả và chất lượng.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến gia công cơ khí khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hàn TIG, MIG từ 1 năm.

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Nắm vững các kỹ thuật hàn TIG, MIG.

Có kỹ năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị hàn.

Tuân thủ các quy định an toàn lao động.

Chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp phát những dụng cụ làm việc đầy đủ những dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc.

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Phụ cấp cơm trưa.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,... theo luật lao động Việt Nam

Du lịch hằng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building và các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Được nghỉ 1 ngày Thứ 7 trong tháng.

Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết (tùy vào năng lực từng cá nhân).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGÂN ANH PHÁT

