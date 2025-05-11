Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ ROYAL HOUSE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm chính về kế hoạch thử mẫu, thời hạn hoàn thành mẫu gửi cho khách hàng, theo phiếu đề nghị phát triển mẫu.

Nghiên cứu nguyên vật liệu mới & sản phẩm mới nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm.

Cập nhật kết quả nghiên cứu và thử nghiệm & phát triển sản phẩm trực quan.

Thực hiện công tác ghi chép hồ sơ, đơn phối theo qui trình triển khai, Và thực hiện báo cáo lên cấp trên các vấn đề liên quan đến công tác test mẫu

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các Ngành Hóa, Công nghiệp vật liệu,….

Có cảm quan tốt màu sắc, nắm vững các phương pháp cơ bản tạo hoa văn.

Nắm đăc tính từng loại nguyên liệu

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có Khả năng phối hợp, hỗ trợ các thành viên khác trong công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập up to 14.000.000

Phụ cấp di chuyển nhà ở 200.000/tháng.

Đầy đủ các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ đúng theo quy định Luật lao động.

Thưởng tết, teambuilding các ngày 8/3, ….

Cách Thức Ứng Tuyển

