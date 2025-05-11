Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ ROYAL HOUSE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ ROYAL HOUSE
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Chịu trách nhiệm chính về kế hoạch thử mẫu, thời hạn hoàn thành mẫu gửi cho khách hàng, theo phiếu đề nghị phát triển mẫu.
Nghiên cứu nguyên vật liệu mới & sản phẩm mới nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm.
Cập nhật kết quả nghiên cứu và thử nghiệm & phát triển sản phẩm trực quan.
Thực hiện công tác ghi chép hồ sơ, đơn phối theo qui trình triển khai, Và thực hiện báo cáo lên cấp trên các vấn đề liên quan đến công tác test mẫu
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các Ngành Hóa, Công nghiệp vật liệu,….
Có cảm quan tốt màu sắc, nắm vững các phương pháp cơ bản tạo hoa văn.
Nắm đăc tính từng loại nguyên liệu
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Có Khả năng phối hợp, hỗ trợ các thành viên khác trong công việc.
Có cảm quan tốt màu sắc, nắm vững các phương pháp cơ bản tạo hoa văn.
Nắm đăc tính từng loại nguyên liệu
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Có Khả năng phối hợp, hỗ trợ các thành viên khác trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ ROYAL HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập up to 14.000.000
Phụ cấp di chuyển nhà ở 200.000/tháng.
Đầy đủ các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ đúng theo quy định Luật lao động.
Thưởng tết, teambuilding các ngày 8/3, ….
Phụ cấp di chuyển nhà ở 200.000/tháng.
Đầy đủ các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ đúng theo quy định Luật lao động.
Thưởng tết, teambuilding các ngày 8/3, ….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ ROYAL HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI