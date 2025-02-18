Tuyển Nhân viên kỹ thuật Fujifilm Business Innovation Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Fujifilm Business Innovation Vietnam
- Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch III
- Giai đoạn 2, Xã Long Thọ Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
• Địa điểm làm việc: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
• Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật bao gồm: lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, phân phối và thay thế vật tư cho máy in đa chức năng và máy in tại khách hàng
• Quản lý, thống kê thiết bị và cung cấp báo cáo cho khách hàng và Fujifilm BI Việt Nam
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu (phù hợp với tính chất công việc)
• Đảm bảo cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Fujifilm BI Việt Nam
• Cung cấp báo cáo kịp thời cho khách hàng và Fujifilm BI Việt Nam
• Bảo quản dụng cụ, công cụ và tài liệu kỹ thuật ở tình trạng tốt nhất
• Đảm bảo đạt được sự hài lòng của khách hàng trong khu vực các máy được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có trách nhiệm và trung thực
• Có thể sử dụng máy tính cơ bản
Tại Fujifilm Business Innovation Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fujifilm Business Innovation Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
