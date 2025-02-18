Tuyển Nhân viên kỹ thuật Fujifilm Business Innovation Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc: • Địa điểm làm việc: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai • Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật bao gồm: lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, phân phối và thay thế vật tư cho máy in đa chức năng và máy in tại khách hàng • Quản lý, thống kê thiết bị và cung cấp báo cáo cho khách hàng và Fujifilm BI Việt Nam • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu (phù hợp với tính chất công việc) • Đảm bảo cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Fujifilm BI Việt Nam • Cung cấp báo cáo kịp thời cho khách hàng và Fujifilm BI Việt Nam • Bảo quản dụng cụ, công cụ và tài liệu kỹ thuật ở tình trạng tốt nhất • Đảm bảo đạt được sự hài lòng của khách hàng trong khu vực các máy được phân công

