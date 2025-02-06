Tuyển Nhân viên kỹ thuật Saitex International Dong Nai (VN) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 225, KCN Amata, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu mẫu gốc hoặc Tài liệu kỹ thuật khách hàng cung cấp để thiết kế rập, từ giai đoạn mẫu phát triển – mẫu thử (mẫu fit) – mẫu sizeset – mẫu SMS (mẫu chào hàng) – mẫu duyệt sản xuất (mẫu PP) – rập sản xuất.

- Làm rập trên máy tính phần mềm lectra

- Làm việc theo chỉ thị của cấp trên

- Theo dỗi tiến độ phát triển may mẫu mới, theo dõi ý kiến duyệt mẫu khách hàng

- Chỉnh sửa rập, mẫu khi khách hàng yêu cầu điều chỉnh form dáng theo yêu cầu, nhảy size

- Kết hợp với kỹ thuật mã hàng, ra bộ rập sản xuất và bảng chi tiết hoàn thiện gởi bộ phận sơ đồ và nhà máy sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty may mặc (nếu có)

- Biết sử dụng phần mềm gerber, corel… và thành thạo vi tính văn phòng.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ May (nếu có)

Tại Saitex International Dong Nai (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

1. Lương tháng 13 2. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT 3. Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môm. 4. Gói chi phí sức khỏe dành cho công nhân viên từ quỹ Fair Trade 5. Các phúc lợi từ công đoàn, quỹ Fair

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Saitex International Dong Nai (VN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin