Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 8, số 9, KCN Biên Hòa 1, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì khuôn mẫu ngành nhựa
Biết vận hành các công cụ liên quan (máy phay, máy tiện, máy hàn...)
Các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện - Tự động hóa…
Có kinh nghiệm kỹ thuật bảo trì sửa chữa khuôn mẫu
Siêng năng, nhiệt tình trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương T13, T14 theo kết quả kinh doanh của Công ty
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ
Du lịch, khám sức khỏe…
Quà sinh nhật, quà ngày lễ Tết, sinh nhật Tập đoàn…
Thời gian làm việc: T2 – T7 ; 7h30 – 16h00 (có tăng ca theo yêu câu công việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
