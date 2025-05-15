Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 8, số 9, KCN Biên Hòa 1, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì khuôn mẫu ngành nhựa

Biết vận hành các công cụ liên quan (máy phay, máy tiện, máy hàn...)

Các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện - Tự động hóa…

Có kinh nghiệm kỹ thuật bảo trì sửa chữa khuôn mẫu

Siêng năng, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương T13, T14 theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ

Du lịch, khám sức khỏe…

Quà sinh nhật, quà ngày lễ Tết, sinh nhật Tập đoàn…

Thời gian làm việc: T2 – T7 ; 7h30 – 16h00 (có tăng ca theo yêu câu công việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin