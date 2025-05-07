Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thang Máy Vgsi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 450 - 850 USD

Mức lương 450 - 850 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 450 - 850 USD

• Thiết kế các tài liệu, bản vẽ liên quan đến phần cơ khí của hệ thống thang máy

• Phát triển thành phần và chức năng mới cho hệ thống thang máy

• Hỗ trợ thực hiện các thử nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

• Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải tiến quy trình phát triển sản phẩm.

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại công trường dự án thang máy

• Tạo danh sách vật liệu, lập BOM cho dự án

Với Mức Lương 450 - 850 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ-ĐH chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Cơ học Kỹ thuật, Thiết kế và Chế tạo Cơ khí

• Tiếng Anh trung cấp

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, có thể đọc và hiểu bản vẽ và sơ đồ cơ khí, 22-30 tuổi (Ứng viên có kinh nghiệm lắp ráp thiết bị cơ khí và thiết kế thang máy là một điểm cộng)

• Phần mềm, công cụ chuyên ngành: AutoCAD, Solid Edge and MS Office

• Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề

Tại Công Ty TNHH Thang Máy Vgsi Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thang Máy Vgsi

