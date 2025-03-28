Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô 231

- 233

- 235

- 237, Đường Amata, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Job Description:
• Thiết kế bao bì đóng gói: cấp 1 (chai, tuýp,..); cấp 2 (màng co, nhãn dán,..)
• Nghiên cứu, kiểm tra nguyên vật liệu/nhà cung cấp mới
• Cung cấp thông tin về bao bì cho các bộ phận liên quan
• Xem xét và đánh giá chất lượng bao bì trên dây chuyền sản xuất
• Thảo luận với nhà cung cấp để tạo ra thiết kế thích hợp nhất cho sản phẩm
• Nghiên cứu và tìm hiểu các nguyên vật liệu mới, công nghệ mới
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Học, Công nghệ vật liệu hoặc các chuyên ngành liên quan
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phát triển bao bì
• Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, quản lý dự án
• Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 231-233-235-237, dường Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

