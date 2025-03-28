Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
- Đồng Nai: Lô 231
- 233
- 235
- 237, Đường Amata, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Job Description:
• Thiết kế bao bì đóng gói: cấp 1 (chai, tuýp,..); cấp 2 (màng co, nhãn dán,..)
• Nghiên cứu, kiểm tra nguyên vật liệu/nhà cung cấp mới
• Cung cấp thông tin về bao bì cho các bộ phận liên quan
• Xem xét và đánh giá chất lượng bao bì trên dây chuyền sản xuất
• Thảo luận với nhà cung cấp để tạo ra thiết kế thích hợp nhất cho sản phẩm
• Nghiên cứu và tìm hiểu các nguyên vật liệu mới, công nghệ mới
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phát triển bao bì
• Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, quản lý dự án
• Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
