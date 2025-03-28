Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Job Description:

• Thiết kế bao bì đóng gói: cấp 1 (chai, tuýp,..); cấp 2 (màng co, nhãn dán,..)

• Nghiên cứu, kiểm tra nguyên vật liệu/nhà cung cấp mới

• Cung cấp thông tin về bao bì cho các bộ phận liên quan

• Xem xét và đánh giá chất lượng bao bì trên dây chuyền sản xuất

• Thảo luận với nhà cung cấp để tạo ra thiết kế thích hợp nhất cho sản phẩm

• Nghiên cứu và tìm hiểu các nguyên vật liệu mới, công nghệ mới

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên