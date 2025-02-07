Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Trảng Dài, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt module tại nhà máy

Kết nối module tại công trình

Vận hành bàn giao, bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng/ đại học chuyên nghành Môi trường

Kinh nghiệm ≥ 1 năm

Sức khỏe tốt, không ngại việc

Siêng năng, chăm chỉ, nhanh nhẹn

Chấp nhận đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm;

Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động;

Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bạn đến tham gia phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM

