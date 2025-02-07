Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Trảng Dài, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Lắp đặt module tại nhà máy
Kết nối module tại công trình
Vận hành bàn giao, bảo trì hệ thống xử lý nước thải
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng/ đại học chuyên nghành Môi trường
Kinh nghiệm ≥ 1 năm
Sức khỏe tốt, không ngại việc
Siêng năng, chăm chỉ, nhanh nhẹn
Chấp nhận đi công tác tỉnh
Tại CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm;
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động;
Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bạn đến tham gia phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM
