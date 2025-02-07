Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Trảng Dài, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt module tại nhà máy
Kết nối module tại công trình
Vận hành bàn giao, bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng/ đại học chuyên nghành Môi trường
Kinh nghiệm ≥ 1 năm
Sức khỏe tốt, không ngại việc
Siêng năng, chăm chỉ, nhanh nhẹn
Chấp nhận đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm;
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động;
Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bạn đến tham gia phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH REGREEN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 63/21C đường số 9, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

