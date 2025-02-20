Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

• Lập báo cáo vận hành: Thu thập, tổng hợp, và phân tích dữ liệu vận hành từ các hệ thống năng lượng mặt trời; chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

• Theo dõi hệ thống theo từng cụm chủ đầu tư: Giám sát, kiểm tra hiệu suất và tình trạng hoạt động của các hệ thống năng lượng mặt trời thuộc các dự án được phân công; đảm bảo các hệ thống vận hành ổn định và đạt hiệu suất cao nhất.

• Điều phối làm việc với chủ đầu tư: Làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư được giao phụ trách để giải quyết các vấn đề liên quan đến vận hành, bảo trì và sự cố kỹ thuật. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thông tin liên lạc hiệu quả giữa các bên.

• Hỗ trợ kỹ thuật từ văn phòng: Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật hiện trường để xử lý các sự cố, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ giải pháp kỹ thuật từ xa khi cần thiết.

• Quản lý tài liệu và dữ liệu kỹ thuật: Lưu trữ, cập nhật và quản lý các tài liệu liên quan đến vận hành, bảo trì, và các báo cáo kỹ thuật theo từng dự án.

• Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Cấp trên.