Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 Đường Quách Giai, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lập báo cáo vận hành: Thu thập, tổng hợp, và phân tích dữ liệu vận hành từ các hệ thống năng lượng mặt trời; chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
• Theo dõi hệ thống theo từng cụm chủ đầu tư: Giám sát, kiểm tra hiệu suất và tình trạng hoạt động của các hệ thống năng lượng mặt trời thuộc các dự án được phân công; đảm bảo các hệ thống vận hành ổn định và đạt hiệu suất cao nhất.
• Điều phối làm việc với chủ đầu tư: Làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư được giao phụ trách để giải quyết các vấn đề liên quan đến vận hành, bảo trì và sự cố kỹ thuật. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thông tin liên lạc hiệu quả giữa các bên.
• Hỗ trợ kỹ thuật từ văn phòng: Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật hiện trường để xử lý các sự cố, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ giải pháp kỹ thuật từ xa khi cần thiết.
• Quản lý tài liệu và dữ liệu kỹ thuật: Lưu trữ, cập nhật và quản lý các tài liệu liên quan đến vận hành, bảo trì, và các báo cáo kỹ thuật theo từng dự án.
• Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của Cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng tại các trường kỹ thuật có liên quan đến điện.
• Có hiểu biết về hệ thống solar.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hien Ho; Thuong Le

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

