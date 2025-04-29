Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 643 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Long Bình (Khu công nghiệp Amata), Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán với các nhà thầu

Trình kí hồ sơ nghiệm thu quyết toán các hạng mục xây dựng với các trạm và các bộ phận liên quan

Đi nghiệm thu các hạng mục xây dựng cùng với các nhà thầu và các phòng ban liên quan

Kết hợp với các nhà thầu báo cáo thi công

Tổng hợp các hạng mục xây mới cũng như sửa chữa lại các hạng mục của các trạm, nhà máy

Triển khai cho các nhà thầu thực hiện các công tác lập tiến độ, chất lượng, an toàn cùng các công tác liên quan đến thi công các công trình

Giám sát về việc thi công của các nhà thầu, nghiệm thu, kiểm tra xác nhận khối lượng thi công tại các công trình

Xác nhận khối lượng, xác nhận giá trị thanh quyết toán cho các nhà thầu thi công

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu trình độ cao đẳng, đại học các chuyên ngành xây dựng

Thành thạo máy tính văn phòng

Biết bóc tách khối lượng

Biết vẽ Autocad

Có kinh nghiệm 02 năm trở lên, trung thực, tích cực trong công việc

Có khả năng đi công tác công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 - 15.000.000, thỏa thuận thêm theo năng lực

Phụ cấp tiền cơm, thưởng năng suất lao động theo xếp loại A,B,C hàng tháng.

Giờ làm việc : 08:00 – 17:00, được nghỉ các ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7 trong tháng.

Nghỉ phép năm.

Lương, thưởng năng suất lao động, thưởng tháng 13, thưởng thâm niên ,...

Được tham gia BHXH, BHTN…theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc sang trọng, văn minh hiện đại, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

