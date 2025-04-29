Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ
- Đồng Nai: 643 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Long Bình (Khu công nghiệp Amata), Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán với các nhà thầu
Trình kí hồ sơ nghiệm thu quyết toán các hạng mục xây dựng với các trạm và các bộ phận liên quan
Đi nghiệm thu các hạng mục xây dựng cùng với các nhà thầu và các phòng ban liên quan
Kết hợp với các nhà thầu báo cáo thi công
Tổng hợp các hạng mục xây mới cũng như sửa chữa lại các hạng mục của các trạm, nhà máy
Triển khai cho các nhà thầu thực hiện các công tác lập tiến độ, chất lượng, an toàn cùng các công tác liên quan đến thi công các công trình
Giám sát về việc thi công của các nhà thầu, nghiệm thu, kiểm tra xác nhận khối lượng thi công tại các công trình
Xác nhận khối lượng, xác nhận giá trị thanh quyết toán cho các nhà thầu thi công
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo máy tính văn phòng
Biết bóc tách khối lượng
Biết vẽ Autocad
Có kinh nghiệm 02 năm trở lên, trung thực, tích cực trong công việc
Có khả năng đi công tác công trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền cơm, thưởng năng suất lao động theo xếp loại A,B,C hàng tháng.
Giờ làm việc : 08:00 – 17:00, được nghỉ các ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7 trong tháng.
Nghỉ phép năm.
Lương, thưởng năng suất lao động, thưởng tháng 13, thưởng thâm niên ,...
Được tham gia BHXH, BHTN…theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc sang trọng, văn minh hiện đại, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
