Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Công Ty TNHH SX

- TM Thiên Long Long Thành, Đường số 7, Tam An, Long Thành, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thu thập và cập nhật thông tin mới từ các lĩnh vực có liên quan nhằm nâng cao kiến
thức và phục vụ cho công việc nghiên cứu.
- Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu và đảm bảo chất lượng sản phẩm nghiên cứu .
- Tìm kiếm Nguyên vật liệu (NVL) mới và NVL thay thế từ các nhà cung cấp bên ngoài.
- Thực hiện báo cáo nghiên cứu và hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm theo Thủ tục và Quy định hiện hành.
- Đề xuất công nghệ sản xuất và Lập quy trình SX SPM, SP cải tiến phụ trách.
- Thực hiện, theo dõi và kiểm soát chất lượng SPM và sản phẩm cải tiến trong quá trình sản xuất thử.
- Liên hệ Phòng thí nghiệm (PTN) Tập đoàn và các PTN bên ngoài khác nhằm gửi mẫu kiểm tra.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa
Có 01 năm kinh nghiệm trở lên làm công việc Nghiên cứu thí nghiệm/ Hóa
Có kiến thức về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (R&D)
Kỹ năng làm việc trong Phòng Thí nghiệm; làm việc nhóm/cá nhân
Trung thực, cẩn thận, chững chạc, tự tin, sáng tạo.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, từ 07g30 - 16g45
Địa điểm làm việc: Công Ty TNHH SX - TM Thiên Long Long Thành, Đường số 7, Tam An, Long Thành, Đồng Nai

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH full lương, Bảo hiểm Bảo Minh (24/24)
Lương tháng 13/Thưởng KPI cuối năm/Thưởng các ngày Lễ, Tết
Phụ cấp nội quy/cơm trưa/Laptop
Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

