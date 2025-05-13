Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
- Đồng Nai: Công Ty TNHH SX
- TM Thiên Long Long Thành, Đường số 7, Tam An, Long Thành, Long Thành, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Thu thập và cập nhật thông tin mới từ các lĩnh vực có liên quan nhằm nâng cao kiến
thức và phục vụ cho công việc nghiên cứu.
- Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu và đảm bảo chất lượng sản phẩm nghiên cứu .
- Tìm kiếm Nguyên vật liệu (NVL) mới và NVL thay thế từ các nhà cung cấp bên ngoài.
- Thực hiện báo cáo nghiên cứu và hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm theo Thủ tục và Quy định hiện hành.
- Đề xuất công nghệ sản xuất và Lập quy trình SX SPM, SP cải tiến phụ trách.
- Thực hiện, theo dõi và kiểm soát chất lượng SPM và sản phẩm cải tiến trong quá trình sản xuất thử.
- Liên hệ Phòng thí nghiệm (PTN) Tập đoàn và các PTN bên ngoài khác nhằm gửi mẫu kiểm tra.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 01 năm kinh nghiệm trở lên làm công việc Nghiên cứu thí nghiệm/ Hóa
Có kiến thức về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (R&D)
Kỹ năng làm việc trong Phòng Thí nghiệm; làm việc nhóm/cá nhân
Trung thực, cẩn thận, chững chạc, tự tin, sáng tạo.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, từ 07g30 - 16g45
Địa điểm làm việc: Công Ty TNHH SX - TM Thiên Long Long Thành, Đường số 7, Tam An, Long Thành, Đồng Nai
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13/Thưởng KPI cuối năm/Thưởng các ngày Lễ, Tết
Phụ cấp nội quy/cơm trưa/Laptop
Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
