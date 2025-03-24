Tuyển Nhân viên kỹ thuật Savills Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: đảo Đại Phước, xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuân thủ theo quy trình, quy định, hoạt động chuẩn của bộ phận. Thực hiện các công việc một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Chịu trách nhiệm ghi lại và báo cáo chính xác năng lượng tiêu hao. Tiếp nhận sự cố kỹ thuật, báo cáo cho Trưởng ca, Giám sát avf Kỹ sư trưởng để có hướng khắc phục.

Theo dõi hàng ngày tiêu chuẩn kỹ thuật của máy móc, hệ thống. Đảm bảo các khu vực chung cả trong và ngoài dự án luôn được duy trì ở tình trạng và hình thức tốt nhất.

Bảo đảm trang thiết bị, dụng cụ, bộ phận thay thế sau khi sử dụng được cất giữ đúng nơi quy định. Theo dõi và báo cáo cho quản lý trước khi đặt hàng đối với các thiết bị, vật tư cần thiết.

Tiếp nhận và hoàn thành các yêu cầu công việc được giao, khắc phục và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của người quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về ngành Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện lạnh…

Nhận đào tạo sinh viên mới ra trường.

Có kiến thức về hệ thống M.E.P tòa nhà. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì dự án là một lợi thế.

Chủ động, chịu khó, có năng lực linh hoạt và sẵn sàng học hỏi.

Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, phân tích tình huống và giải quyết tốt vấn đề.

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an toàn vệ sinh lao động...

Phép năm 12 ngày, lương tháng 13.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp.

Lộ trình thăng tiến, tăng lương theo năng lực.

Tất niên, team building, công đoàn, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin