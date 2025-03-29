Tuyển Nhân viên kỹ thuật Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 750 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Sunjin Vina Co., Ltd
Mức lương
500 - 750 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 750 USD
- Hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật cho các trại khách hàng của công ty (Cắm lại trại)
- Hỗ trợ hoạt động cho Nhân viên kinh doanh
- Trực tiếp theo dõi năng suất trại và cải thiện năng suất của trại
- Trực tiếp tư vấn hỗ trỡ kỹ thuật cho các trại KH để giải quyết các vấn đề về: điều trị; phòng dịch;
- Quản lý chuồng trại; chương - trình thức ăn; chương trình vaccine
- Cung cấp các dữ liệu, báo cáo cho quản lý và Công ty
Với Mức Lương 500 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam, tuổi từ 23-35
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Kỹ thuật heo
- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao Đẳng/ Đại học chính quy chuyên ngành: Chăn nuôi thú y
- Khả năng thu thập thông tin tốt
- Có sức khỏe; có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Ham học hỏi
- Chịu được áp lực công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sunjin Vina Co., Ltd
