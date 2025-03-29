Tuyển Nhân viên kỹ thuật Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 750 USD

Mức lương 500 - 750 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 750 USD

- Hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật cho các trại khách hàng của công ty (Cắm lại trại)

- Hỗ trợ hoạt động cho Nhân viên kinh doanh

- Trực tiếp theo dõi năng suất trại và cải thiện năng suất của trại

- Trực tiếp tư vấn hỗ trỡ kỹ thuật cho các trại KH để giải quyết các vấn đề về: điều trị; phòng dịch;

- Quản lý chuồng trại; chương - trình thức ăn; chương trình vaccine

- Cung cấp các dữ liệu, báo cáo cho quản lý và Công ty

- Giới tính: Nam, tuổi từ 23-35

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Kỹ thuật heo

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao Đẳng/ Đại học chính quy chuyên ngành: Chăn nuôi thú y

- Khả năng thu thập thông tin tốt

- Có sức khỏe; có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Ham học hỏi

- Chịu được áp lực công việc

