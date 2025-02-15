Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Siêu Thị Biên Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+ Cài đặt ĐTDĐ: nhạc chuông, phần mềm, cài đặt máy tính, thiết bị gia dụng...
+ Kiểm tra máy của khách hàng khi gặp sự cố, tiếp nhận bảo hành.
+ Cung cấp cho khách hàng thông tin kỹ thuật về điện thoại, máy tính, tìm hiểu khai thác tính năng của các loại máy mới ra.
+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo hoạt động hệ thống máy tính, điện tại siêu thị.
+ Tư vấn bán hàng thiết bị (ĐTDĐ, Laptop, phụ kiện, đồ gia dụng...) khi cần thiết+ Cài đặt ĐTDĐ: nhạc chuông, phần mềm, cài đặt máy tính, thiết bị gia dụng...
+ Tư vấn bán hàng thiết bị (ĐTDĐ, Laptop, phụ kiện, đồ gia dụng...) khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi từ 18-27, tốt nghiệp THPT trở lên.
+ Ngoại hình cân đối ưa nhìn, nam cao từ 1.65m trở lên, không nói ngọng, nói lắp.
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.
+ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về sản phẩm Điện thoại/Laptop/đồ gia dụng

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

VIETTEL CAM KẾT ĐEM LẠI CHO CÁC BẠN:
+ Mức lương: 8-12 triệu
+ Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
+ Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực.
+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài
+ Được đi du lịch hàng năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

