Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
- Đồng Nai: Siêu Thị Biên Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
+ Cài đặt ĐTDĐ: nhạc chuông, phần mềm, cài đặt máy tính, thiết bị gia dụng...
+ Kiểm tra máy của khách hàng khi gặp sự cố, tiếp nhận bảo hành.
+ Cung cấp cho khách hàng thông tin kỹ thuật về điện thoại, máy tính, tìm hiểu khai thác tính năng của các loại máy mới ra.
+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo hoạt động hệ thống máy tính, điện tại siêu thị.
+ Tư vấn bán hàng thiết bị (ĐTDĐ, Laptop, phụ kiện, đồ gia dụng...) khi cần thiết
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ngoại hình cân đối ưa nhìn, nam cao từ 1.65m trở lên, không nói ngọng, nói lắp.
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.
+ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về sản phẩm Điện thoại/Laptop/đồ gia dụng
Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
+ Mức lương: 8-12 triệu
+ Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
+ Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực.
+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài
+ Được đi du lịch hàng năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
