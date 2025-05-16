Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CCN Liên Phương, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lắp mẫu theo yêu cầu từ phòng kinh doanh.

- Ban hành danh mục các linh kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đánh giá sản phẩm mẫu trước khi giao mẫu.

- Cải tiến nâng cấp sản phẩm

- Nhận chuyển giao công nghệ mới, đào tạo, hướng dẫn cho BP sản xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi quản lý phân công.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc tương đương

Chuyên ngành: Cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh.

Tuổi từ 20-30 tuổi

Biết sử dụng máy tính văn phòng

Ưu tiên có thâm niên trong ngành lọc nước.

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000 vnđ – 12.000.000 vnđ

Được trang bị: văn phòng phẩm, đồng phục.

Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần và thâm niên theo quy định của cty.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật…phúc lợi riêng cho quản lý và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.

Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ 02 thứ 7/tháng và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

