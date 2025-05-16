Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CCN Liên Phương, Thường Tín, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Lắp mẫu theo yêu cầu từ phòng kinh doanh.
- Ban hành danh mục các linh kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đánh giá sản phẩm mẫu trước khi giao mẫu.
- Cải tiến nâng cấp sản phẩm
- Nhận chuyển giao công nghệ mới, đào tạo, hướng dẫn cho BP sản xuất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khi quản lý phân công.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc tương đương
Chuyên ngành: Cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh.
Tuổi từ 20-30 tuổi
Biết sử dụng máy tính văn phòng
Ưu tiên có thâm niên trong ngành lọc nước.
Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8.000.000 vnđ – 12.000.000 vnđ
Được trang bị: văn phòng phẩm, đồng phục.
Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần và thâm niên theo quy định của cty.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật…phúc lợi riêng cho quản lý và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.
Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ 02 thứ 7/tháng và Chủ Nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
