Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm CN Anh Linh, xã hồng Vân, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo dõi quá trình sản xuất hàng hóa để đảm bảo máy luôn sản xuất ổn định.

- Vận hành máy, điều chỉnh máy cho sản phẩm sản xuất ra đạt yêu cầu.

- Giám sát, duy trì và đảm bảo hiệu quả các máy ép nhựa của nhà máy.

- Tham gia, thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy và thiết bị phục vụ sản xuất.

- Sản phẩm là các loại vỏ chai, nắp, nút dùng trong y tế, thực phẩm, dược phẩm.

- Một số công việc theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành về kỹ thuật, cơ điện, cơ khí, cơ khí chế tạo máy, tự động hóa ...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, Hiểu biết về máy ép nhựa, máy thổi chai, biết đọc các thông số kỹ thuật.

- Với ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 15 triệu / tháng.

- Ăn trưa tại Công ty. Công ty có chỗ ở hoặc hỗ trợ chi phí nhà trọ, đi lại cho ứng viên ở xa.

- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Chế độ nghỉ lễ tết, nghỉ phép, tham quan, du lịch hàng năm.

- Môi trường làm việc theo tiêu chuẩn ISO.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn

