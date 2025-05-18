Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm CN Anh Linh, xã hồng Vân, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo dõi quá trình sản xuất hàng hóa để đảm bảo máy luôn sản xuất ổn định.
- Vận hành máy, điều chỉnh máy cho sản phẩm sản xuất ra đạt yêu cầu.
- Giám sát, duy trì và đảm bảo hiệu quả các máy ép nhựa của nhà máy.
- Tham gia, thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy và thiết bị phục vụ sản xuất.
- Sản phẩm là các loại vỏ chai, nắp, nút dùng trong y tế, thực phẩm, dược phẩm.
- Một số công việc theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành về kỹ thuật, cơ điện, cơ khí, cơ khí chế tạo máy, tự động hóa ...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, Hiểu biết về máy ép nhựa, máy thổi chai, biết đọc các thông số kỹ thuật.
- Với ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 15 triệu / tháng.
- Ăn trưa tại Công ty. Công ty có chỗ ở hoặc hỗ trợ chi phí nhà trọ, đi lại cho ứng viên ở xa.
- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Chế độ nghỉ lễ tết, nghỉ phép, tham quan, du lịch hàng năm.
- Môi trường làm việc theo tiêu chuẩn ISO.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn

Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm CN Anh Linh, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội

