Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Bảo trì, sửa chữa thang máy chủ yếu tại Hà Nội;
- Giao khoán vận hành thang máy (nếu có);
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, tự động hóa, cơ khí....
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi;
- Có phương tiện đi lại riêng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng (tùy thuộc lượng công việc được giao khoán, kinh nghiệm, năng lực sau khi được tuyển dụng);
- Được hỗ trợ chỗ ở sau khi được ký hợp đồng lao động chính thức;
- Hoa hồng từ doanh thu bảo trì, sửa chữa theo quy chế công ty;
- Lương vận hành giao khoán theo quy chế công ty;
- BHXH, BHYT, Lương tháng 13...
- Được bổ nhiệm Trường/Phó phòng nếu chuyên môn, kỹ năng tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5A ngách 2, ngõ 42 phố An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

