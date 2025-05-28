Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Bảo trì, sửa chữa thang máy chủ yếu tại Hà Nội;

- Giao khoán vận hành thang máy (nếu có);

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, tự động hóa, cơ khí....

- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi;

- Có phương tiện đi lại riêng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng (tùy thuộc lượng công việc được giao khoán, kinh nghiệm, năng lực sau khi được tuyển dụng);

- Được hỗ trợ chỗ ở sau khi được ký hợp đồng lao động chính thức;

- Hoa hồng từ doanh thu bảo trì, sửa chữa theo quy chế công ty;

- Lương vận hành giao khoán theo quy chế công ty;

- BHXH, BHYT, Lương tháng 13...

- Được bổ nhiệm Trường/Phó phòng nếu chuyên môn, kỹ năng tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECHCO VIỆT NAM

