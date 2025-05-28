Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT1
- X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;
- Tiếp cận khách hàng và lên kế hoạch gặp gỡ, chăm sóc khách hàng trước cũng như sau khi thực hiện dịch vụ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng;
- Tham gia xây dựng quy trình hiệu chuẩn/kiểm định các phương tiện đo;
- Tham gia, hỗ trợ các khóa đào tạo về hiệu chuẩn/kiểm định các phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chế tạo máy, Cơ khí, Tự động hóa, Cơ điện, Điện tử...
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.
- Thành thạo word, excel. autoCAD
- Sức khỏe tốt, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng đi công tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 8-15 triệu+% doanh số theo tháng
- Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc;
- Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động.
- Du lịch, nghỉ mát theo quy định công ty
- Nghỉ lễ tết theo quy định Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
