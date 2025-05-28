Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 - X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;

- Tiếp cận khách hàng và lên kế hoạch gặp gỡ, chăm sóc khách hàng trước cũng như sau khi thực hiện dịch vụ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng;

- Tham gia xây dựng quy trình hiệu chuẩn/kiểm định các phương tiện đo;

- Tham gia, hỗ trợ các khóa đào tạo về hiệu chuẩn/kiểm định các phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chế tạo máy, Cơ khí, Tự động hóa, Cơ điện, Điện tử...

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chế tạo máy, Cơ khí, Tự động hóa, Cơ điện, Điện tử...

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt.

- Thành thạo word, excel. autoCAD

- Sức khỏe tốt, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8-15 triệu+% doanh số theo tháng

- Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc;

- Tham gia BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo Bộ Luật Lao động.

- Du lịch, nghỉ mát theo quy định công ty

- Nghỉ lễ tết theo quy định Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIỆT NAM

