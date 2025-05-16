Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lắp đặt và vận hành led từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình.

Lắp ráp, thi công khung sắt, cơ khí đơn giản cho các màn hình lớn: LED, Video…

Vẽ kỹ thuật, triển khai, bóc tách bản vẽ kiến trúc từ bản vẽ của khách hàng gửi đến.

Khảo sát, và tư vấn giải pháp lắp đặt cho khách hàng

Trực tiếp thi công hoặc giám sát lắp đặt các công trình về hiển thị như: Màn LED, Videowall , Máy chiếu, Monitor,..

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lắp đặt và vận hành led cho các sự kiện, hội nghị

Kỹ năng đọc bản vẽ, bóc tách

Có khả năng chịu được áp lực công việc

Có khả năng đi công tác

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 15 triệu/ tháng

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Thưởng các ngày Lễ, Tết.

BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin