Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lắp đặt và vận hành led từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình.
Lắp ráp, thi công khung sắt, cơ khí đơn giản cho các màn hình lớn: LED, Video…
Vẽ kỹ thuật, triển khai, bóc tách bản vẽ kiến trúc từ bản vẽ của khách hàng gửi đến.
Khảo sát, và tư vấn giải pháp lắp đặt cho khách hàng
Trực tiếp thi công hoặc giám sát lắp đặt các công trình về hiển thị như: Màn LED, Videowall , Máy chiếu, Monitor,..
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lắp đặt và vận hành led cho các sự kiện, hội nghị
Kỹ năng đọc bản vẽ, bóc tách
Có khả năng chịu được áp lực công việc
Có khả năng đi công tác
Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 - 15 triệu/ tháng
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
