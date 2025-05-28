Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JETZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vườn Cây Quỳnh Đoan, đường 72, xã An Thượng, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Kiểm tra và xác định lỗi sản phẩm do khách hàng gửi bảo hành.

• Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện đúng kỹ thuật.

• Test sản phẩm sau khi sửa, đảm bảo hoạt động ổn định.

• Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để cập nhật tình trạng bảo hành.

• Ghi chép chi tiết tình trạng máy và quá trình xử lý lên hệ thống.

• Góp ý cải tiến chất lượng sản phẩm nếu phát hiện lỗi lặp lại.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, không yêu cầu bằng cấp

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm sửa chữa máy móc, thiết bị điện tử.

• Thành thạo việc sử dụng đồng hồ đo, máy test, công cụ kỹ thuật cơ bản.

• Chăm chỉ, kỹ lưỡng, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

• Ưu tiên từng làm bảo hành tại các hãng điện máy, cơ khí, máy công trình.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JETZT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ

• Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13

• Được cung cấp đầy đủ dụng cụ, linh kiện, máy test phục vụ sửa chữa.

• Đóng BHXH – BHYT đầy đủ theo quy đinh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JETZT

