Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA 4.0 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA 4.0
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 18
- 20 đường Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Triển khai hồ sơ kỹ thuật 2D kiến trúc và nội thất
Hỗ trợ hồ sơ, bản vẽ cho team thi công công trình
Tham gia quá thiết kế, triển khai 3D kiến trúc và nội thất
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng hoặc kiến trúc.
Có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng (AutoCad, SketchUp,...).
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA 4.0 Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8 - 25 triệu (bao gồm: Lương cứng thỏa thuận + thưởng theo năng lực).
Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/năm. Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA 4.0
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
