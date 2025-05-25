Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA 4.0 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 18 - 20 đường Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Triển khai hồ sơ kỹ thuật 2D kiến trúc và nội thất

Hỗ trợ hồ sơ, bản vẽ cho team thi công công trình

Tham gia quá thiết kế, triển khai 3D kiến trúc và nội thất

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng hoặc kiến trúc.

Có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng (AutoCad, SketchUp,...).

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA 4.0 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8 - 25 triệu (bao gồm: Lương cứng thỏa thuận + thưởng theo năng lực).

Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/năm. Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA 4.0

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin