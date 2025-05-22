Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 Yên Lãng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1. Tiếp nhận máy tính, laptop, thiết bị công nghệ từ khách hàng mang đến trung tâm sửa chữa:

- Kiểm tra sơ bộ tình trạng thiết bị, ghi nhận hiện tượng lỗi theo mô tả của khách hàng.

- Lập phiếu tiếp nhận, ghi rõ thông tin khách hàng và thiết bị.

- Phối hợp với kỹ thuật viên để đánh giá sơ bộ và thông báo thời gian xử lý dự kiến cho khách hàng.

2. Tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng qua điện thoại và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện dịch vụ sửa chữa trực tiếp tại quầy:

- Tếp nhận và hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, tư vấn các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công ty.

- Trực tiếp tiếp nhận thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng tại quầy.

- Thực hiện các thao tác sửa chữa, thay thế linh kiện đơn giản tại quầy như: thay màn hình, thay ổ cứng (HDD/SSD), thay bàn phím, vệ sinh thiết bị,... nếu lỗi có thể xử lý ngay và khi quầy đang trống.

- Tư vấn khách hàng về dịch vụ gia hạn bảo hành, nâng cấp gói dịch vụ kỹ thuật.

3. Cung cấp thông tin phục vụ quản lý điều hành:

- Ghi nhận và mô tả chính xác tình trạng thiết bị trong suốt quá trình tiếp nhận và xử lý.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, chính xác.

- Kịp thời báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp các vấn đề phát sinh vượt ngoài khả năng xử lý cá nhân và theo dõi quá trình giải quyết đến khi hoàn tất.

- Đảm bảo khu vực tiếp khách luôn sạch sẽ, chuyên nghiệp và sẵn sàng phục vụ.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm về phần cứng máy tính và dịch vụ khách hàng. Ưu tiên ngành CNTT và giao tiếp, đọc, viết tiếng Anh khá.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13, thưởng HQKD theo từng năm.

- Đầy đủ chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ và phúc lợi theo quy định.

- Thử việc 60 ngày, nhận 85% lương chính thức. Khung lương từ 7-12 triệu (gross)/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin