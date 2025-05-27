Tuyển Nhân viên kỹ thuật HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: AN KHÁNH, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Sử dụng các máy vật lý trị ( siêu âm, shock wave )

- Điều trị massage bằng tay điều trị cho khách hàng

- Hướng dẫn khách hàng tập phục hồi chức năng

- Giải thích và tư vấn cho khách hàng hiểu về phục hồi chức năng

-Lên các bài tập phục hồi cho khách

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Cả nam cả nữ độ tuổi 22-35

-Tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền trở lên hoặc học điều dưỡng nhưng có chứng chỉ phục hồi chức năng

- Biết tập gym là một lợi thế

-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

-Tính cách hòa đồng, trung thực, nhiệt tình

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92 Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ ăn trưa

-Môi trường làm việc sạch sẽ, sếp thoải mái

-Giờ làm việc có thể linh hoạt

-Có cơ hội phát triển, học tập

-Nghỉ lễ tết các chế độ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92

