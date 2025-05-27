Tuyển Nhân viên kỹ thuật HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: AN KHÁNH, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Sử dụng các máy vật lý trị ( siêu âm, shock wave )
- Điều trị massage bằng tay điều trị cho khách hàng
- Hướng dẫn khách hàng tập phục hồi chức năng
- Giải thích và tư vấn cho khách hàng hiểu về phục hồi chức năng
-Lên các bài tập phục hồi cho khách
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Cả nam cả nữ độ tuổi 22-35
-Tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền trở lên hoặc học điều dưỡng nhưng có chứng chỉ phục hồi chức năng
- Biết tập gym là một lợi thế
-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
-Tính cách hòa đồng, trung thực, nhiệt tình
Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92 Thì Được Hưởng Những Gì
-Hỗ trợ ăn trưa
-Môi trường làm việc sạch sẽ, sếp thoải mái
-Giờ làm việc có thể linh hoạt
-Có cơ hội phát triển, học tập
-Nghỉ lễ tết các chế độ theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 92
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
