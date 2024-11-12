Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 22 đường 11 KDC Khang Điền, đường Dương Đình Hội, Phước Long B, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Vị trí Nhân viên tư vấn kỹ thuật trực thuộc PKD
Tư vấn, chuyển đổi yêu cầu khách hàng (kỹ thuật) về mã sản phẩm của công ty cung cấp
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng nóng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ.
Công tác khi phát sinh nhu cầu khảo sát từ nhà máy.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành Cơ khí / Cơ tin/ Cơ Điện tử/Kỹ thuật điện/ Chế tạo máy
Tuổi: 23-30 tuổi.
Đọc hiểu bản vẽ cơ khí.
Ưu tiên Ít nhất 01 năm kinh nghiệm bán hàng các nhà máy sản xuất hoặc đã từng kinh doanh các sản phẩm dụng cụ trong ngành cơ khí chính xác là 1 lợi thế
Yêu thích kinh doanh, thái độ làm việc tích cực, chủ động, chăm chỉ
Yêu thích và sẵn sàng đi công tác trong nước, ngoài nước khi công ty có kế hoạch.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8M - 20M gồm lương cứng + hoa hồng
Đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN)
Nhiều phúc lợi khác như thưởng lễ tết, nghỉ phép 12 ngày/năm,..
Được đào tạo trực tiếp từ các chuyên gia của hãng.
Phụ cấp công tác phí, điện thoại
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, minh bạch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT
