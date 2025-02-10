Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, thiết bị điện lạnh.

- Tháo dỡ bộ phận gặp trục trặc và tiến hành kiểm tra chi tiết. Sửa chữa hoặc đề xuất thay thế các bộ phận bị lỗi.

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành về Cơ khí, Điện dân dụng - công nghiệp, Điện lạnh, Cơ điện, Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Am hiểu kỹ thuật cơ khí.

- Có kỹ năng lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị điện lạnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10.000.000 – 15.000.000 đ

- Hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Thưởng Lễ/Tết...

- Được xét tăng lương: 01 lần / năm, lương tháng 13.

- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO

