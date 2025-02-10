Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, thiết bị điện lạnh.
- Tháo dỡ bộ phận gặp trục trặc và tiến hành kiểm tra chi tiết. Sửa chữa hoặc đề xuất thay thế các bộ phận bị lỗi.
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành về Cơ khí, Điện dân dụng - công nghiệp, Điện lạnh, Cơ điện, Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Am hiểu kỹ thuật cơ khí.
- Có kỹ năng lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị điện lạnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 10.000.000 – 15.000.000 đ
- Hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Thưởng Lễ/Tết...
- Được xét tăng lương: 01 lần / năm, lương tháng 13.
- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
