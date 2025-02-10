Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, thiết bị điện lạnh.
- Tháo dỡ bộ phận gặp trục trặc và tiến hành kiểm tra chi tiết. Sửa chữa hoặc đề xuất thay thế các bộ phận bị lỗi.
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng đơn vị

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành về Cơ khí, Điện dân dụng - công nghiệp, Điện lạnh, Cơ điện, Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Am hiểu kỹ thuật cơ khí.
- Có kỹ năng lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị điện lạnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10.000.000 – 15.000.000 đ
- Hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Thưởng Lễ/Tết...
- Được xét tăng lương: 01 lần / năm, lương tháng 13.
- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

