Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MO CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 - 66 Đường Số 10, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

● Quản lý và hoàn tất các đơn hàng nội thất.

● Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các giải pháp nội thất phù hợp.

● Hỗ trợ đội ngũ thiết kế trong việc thực hiện các bản vẽ kỹ thuật khi cần thiết.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MO CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương cơ bản: 4,000,000 VND (Part-time)

● Kỹ năng vẽ kỹ thuật: + 2,500,000 VND

● Thu nhập dao động từ 6,000,000 đến hơn 15,000,000 VND, tùy thuộc vào năng lực và trách nhiệm.

● Tham gia trực tiếp vào các dự án nội thất đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mỉ, được thiết kếriêng cho từng khách hàng.

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện để bạn phát triển kỹ năng và mở rộng kiến thức.

● Cơ hội được làm việc và học hỏi từ các kiến trúc sư và nhà thiết kế hàng đầu trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MO CONCEPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin