Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39/2/4a Đường số 3, P. Trường Thọ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành, lắp đặt và chuyển giao Hệ thống Trang thiết bị khảo sát, nghiên cứu.

Chúng tôi tự hào là Đơn vị được chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 và Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018, được công nhận bởi Công ty kiểm định và chứng nhận hàng đầu thế giới SGS, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Nhằm mở rộng thị trường, hiện tại chúng tôi cần tuyển dụng vị trí vị trí: Technical Engineer

NHIỆM VỤ

Triển khai dự án

Tiếp nhận thông tin dự án, đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác. Tham mưu, lập kế hoạch triển khai dự án, bao gồm kế hoạch vật tư, nhân lực, kế hoạch an toàn, cùng với sự tham mưu của các bộ phận liên quan. Triển khai dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi tiến độ, chất lượng của công trình/sản phẩm và đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật. Tham gia thi công lắp đặt hệ thống thiết bị tại hiện trường; Trực tiếp nghiệm thu với khách hàng và xử lý các sự cố phát sinh theo thẩm quyền. Tiếp nhận các yêu cầu thiết kế của dự án, trao đổi, lên ý tưởng, đo đạc tính toán và thiết kế. Tính toán, thiết kế chi tiết khung gá cho các thiết bị, cảm biến. Thiết kế mặt bằng bố trí thiết bị theo từng dự án.

Quản lý chất lượng và tiến độ:

Soạn thảo, kiểm tra các bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật, đề xuất chỉnh sửa khi cần thiết. Theo dõi quá trình triển khai dự án, thử nghiệm sản phẩm. Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, kiểm tra thực tế và xử lý các vấn đề phát sinh. Lập và triển khai kế hoạch công việc theo tuần/tháng, làm báo cáo và thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Công tác an toàn và môi trường:

Theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình về an toàn và môi trường trong hoạt động kỹ thuật. Xem xét mối nguy và rủi ro, các khía cạnh môi trường, đề xuất các biện pháp kiểm soát và theo dõi áp dụng. Tham gia ứng phó với tình huống khẩn cấp

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật Cơ điện, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển tự động.. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế, thi công, lắp đặt. Có kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế Solidworks và AutoCAD. Có khả năng thực hành thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật được đảm nhiệm. Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, biết chủ động sắp xếp và quản lý công việc, khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt. Nắm được các quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08:00-17:00). Thứ 7 một tuần làm một tuần nghỉ

Cơ hội huấn luyện:

Có cơ hội làm việc với nhiều đối tác lớn, uy tín. Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn định kỳ tại TP HCM

Đồng nghiệp: Đội ngũ nhân sự trẻ (thế hệ 8x,9x) dám "Mơ lớn, nghĩ lớn" làm việc năng động, nhiệt tình, thân thiện.

Ngày nghỉ: Chế độ nghỉ phép cho nhân viên 12 ngày phép/năm.

Phúc lợi:

- Chương trình gắn kết: sinh nhật quý, team building, chia sẻ nội bộ.. - Quà tặng nhân dịp 8/3, Trung thu - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ khác theo luật. - Khám sức khỏe định kỳ. - Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt khi đủ thâm niên làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO

