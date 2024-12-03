Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Nhật Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

+ Có kiến thức ngànhđiều khiển tự động hóa, cơ khí, điện - điện tử, kỹ thuật

+ Lập trình thiết kế hệ thống điện, cơ khí

+ Lập trình PLC, HMI, ....

+ Thiết kế lập trình hệ thống tự động theo hướng dẫn của bộ phận

+ Tìm hiểu về các sản phẩm của Công ty và tư vấn về kỹ thuật cho khách hàng.

+ Lắp đặt, cân chỉnh máy cho khách hàng

+ Nắm bắt kỹ thuật, khắc phục, sửa chữa cho khách hàng.

+ Hỗ trợ giao máy, demo, test mẫu, và hướng dẫn sử dụng máy cho khách hàng theo quy trình bán hàng.

+ Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để giải quyết công việc liên quan đến kỹ thuật

+ Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam, tuổi từ 22-29

+ Không yêu cầu kinh nghiệm

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật điều khiển tự động hóa, điện - điện tử, cơ khí hoặc lĩnh vực liên quan

+ Ngoại ngữ: Anh văn nghe nói đọc viết khá

+ Ưu tiên biết AUTOCAD 2D 3D, Solidword, Inventor,...

+ Lập trình PLC, HMI, ....

+ Có sức khỏe, trung thực, năng động, hòa đồng, chăm chỉ, kiên nhẫn và không ngại thử thách.

Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Nhật Việt Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: trao đổi khi phỏng vấn.

+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc

+ Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, trợ cấp, lương thưởng theo đúng quy định của nhà nước sau thời gian thử việc.

+ Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h-17h từ Thứ 2 đến Thứ 7 (được nghỉ 1 ngày Thứ 7 trong tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Nhật Việt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Nhật Việt