Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 15, Tòa nhà Saigon Centre tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ bộ phận hỗ trợ tuyến đầu tiên

Tiến hành kiểm tra và phân tích nguyên nhân sự cố

Chẩn đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp

Cung cấp các hướng dẫn chuyên sâu để hỗ trợ tuyến đầu tiên

Cộng tác với các nhóm kỹ thuật khác để giải quyết vấn đề nâng cao

Ghi nhận lại chi tiết về hướng giải quyết sự cố để tham khảo trong tương lai

Giám sát dịch vụ hệ thống thông qua các công cụ kỹ thuật

Theo dõi tiến trình công việc hàng loạt dữ liệu

Giải quyết yêu cầu dựa trên SLA đã xác định

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận hỗ trợ kỹ thuật / Lập trình viên hoặc các vị trí tương đương.

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo ngôn ngữ SQL.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Kiến thức về cấu hình và giao thức mạng

Có kinh nghiệm với các công cụ và kỹ thuật xử lý sự cố nâng cao

Kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp giải quyết khiếu nại/ hướng dẫn người dùng

Quản lý thời gian: Khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17.000.000_20.000.000/tháng

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...

Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí

Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

