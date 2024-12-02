Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sửa chửa, lắp ráp thay thế phụ tùng thiết bị điện gia dụng, sản phẩm thiết bị nhà Bếp như Bếp điện từ, Bếp hồng ngoại, Máy hút mùi...

Xử lý tư vấn bảo hành sản phẩm tại nhà khách.

Kỹ năng sắp xếp công việc linh hoạt, có khả năng trao đổi, giao tiếp với khách hàng.

Kỹ năng báo cáo và lập kế hoạch công việc.

Công việc khác theo sự điều động của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 25 - 35 tuổi, ưu tiên người sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực sửa chữa điện tử.

Sức khỏe tốt

Thái độ cầu tiến và ham học hỏi.

Có mục tiêu làm việc rõ ràng và nghiêm túc tuân thủ mọi quy tắc trong quá trình làm việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10 triệu đến 15 triệu

Được đóng Bảo hiểm xã hội theo luật lao động.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, Thưởng chuyên cần, Chế độ nghỉ mát hàng năm,...

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 về sớm 1 tiếng)

Quà – Thưởng Lễ (30/4, 8/3, 20/10, 1/6 ...hàng năm), sinh nhật công ty, hoàn thành tốt các công việc được giao.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

