Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thi công lắp đặt hệ thống camera, mạng LAN, thoại, báo cháy, máy chấm công, báo trộm, cửa từ cho nhà ở, văn phòng, nhà xưởng và các hạng mục của công ty và các thiết bị trong nghành CCTV nói chung.
Cài đặt phần mềm camera xem qua mạng.
Đi dây hệ thống camera, tổng đài, mạng, cáp quang, báo cháy, báo trộm, cửa từ chấm công (.làm việc theo nhóm).

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc Fulltime
Nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp tốt
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, thành thạo các kỹ năng internet, office...
Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường ngành kỹ thuật (kỹ thuật máy tính, mạng, internet, điện)

Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) Thì Được Hưởng Những Gì

Ưu tiên nhận việc chính thức ngay khi đạt yêu cầu.
Hỗ trợ thực tập + dấu mộc
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Được đào tạo bài bản về Kỹ thuật thi công, ngành CCTV, Thiết bị an ninh giám sát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)

CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ||

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

