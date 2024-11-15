Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Thi công lắp đặt hệ thống camera, mạng LAN, thoại, báo cháy, máy chấm công, báo trộm, cửa từ cho nhà ở, văn phòng, nhà xưởng và các hạng mục của công ty và các thiết bị trong nghành CCTV nói chung.
Cài đặt phần mềm camera xem qua mạng.
Đi dây hệ thống camera, tổng đài, mạng, cáp quang, báo cháy, báo trộm, cửa từ chấm công (.làm việc theo nhóm).
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) Thì Được Hưởng Những Gì
Ưu tiên nhận việc chính thức ngay khi đạt yêu cầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
