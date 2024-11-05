Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79/59 ĐHT10B, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong quá trình triển khai in ấn, điều phối kế hoạch in.

Đảm bảo đủ các điều kiện để thực hiện sản xuất công đoạn in (bản kẽm, mực in, vật tư, hoá chất,...)

Phân công lao động phù hợp với kế hoạch in căn cứ vào năng lực thực hiện từng máy in & năng lực tay nghề thợ

Chuẩn bị máy móc thiết bị phù hợp để tiến hành công đoạn in ấn

Giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình in ấn

Thực hiện một số công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật in

Kinh nghiệm: Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (nhân viên kỹ thuận in, vận hành máy in, điều phối kế hoạch in,...).

Nắm rõ các tiêu chuẩn liên quan đến kỹ thuật in ấn & vận hành máy

Sức khoẻ tốt, chịu khó, có tính trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm làm việc;

Lương tháng 13; Xét tăng lương định kỳ hàng năm;

Chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; 12 ngày phép/năm theo đúng quy định pháp luật;

Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công việc;

Môi trường làm việc đầy đủ tiện nghi;

Phụ cấp: cơm trưa và các phụ cấp khác theo quy định của Công ty;

Phúc lợi khác: quà sinh nhật, thưởng lễ/Tết, khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hàng năm, YEP, hoạt động văn hoá thể thao, thưởng thâm niên;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP IN & BAO BÌ KHANG

