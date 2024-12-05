Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 17 Triệu

Mức lương 9 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39/2/4a Đường số 3, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

NHIỆM VỤ

Tiếp nhận thông tin dự án, đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác.

Tham mưu, lập kế hoạch triển khai dự án, bao gồm kế hoạch vật tư, nhân lực, kế hoạch an toàn, cùng với sự tham mưu của các bộ phận liên quan.

Triển khai dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt; theo dõi tiến độ, chất lượng của công trình/sản phẩm và đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật.

Tham gia thi công lắp đặt hệ thống thiết bị tại hiện trường; Trực tiếp nghiệm thu với khách hàng và xử lý các sự cố phát sinh theo thẩm quyền.

Tiếp nhận các yêu cầu thiết kế của dự án, trao đổi, lên ý tưởng, đo đạc tính toán và thiết kế.

Tính toán, thiết kế chi tiết khung gá cho các thiết bị, cảm biến.

Thiết kế mặt bằng bố trí thiết bị theo từng dự án.

Lập và triển khai kế hoạch công việc theo tuần/tháng, làm báo cáo và thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật Cơ điện, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển tự động..

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế, thi công, lắp đặt.

Có kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế Solidworks và AutoCAD.

Có khả năng thực hành thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật được đảm nhiệm.

Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, biết chủ động sắp xếp và quản lý công việc, khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

Nắm được các quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình gắn kết: sinh nhật quý, team building, chia sẻ nội bộ..

Quà tặng nhân dịp 8/3, Trung thu

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ khác theo luật.

Khám sức khỏe định kỳ.

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt khi đủ thâm niên làm việc

Cơ hội huấn luyện:

Đồng nghiệp: Đội ngũ nhân sự trẻ (thế hệ 8x,9x) dám "Mơ lớn, nghĩ lớn" làm việc năng động, nhiệt tình, thân thiện.

Ngày nghỉ: Chế độ nghỉ phép cho nhân viên 12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO

