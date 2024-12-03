Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU POLITEK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 đường số 9, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu về tính năng, ứng dụng, sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp.

- Phối hợp cùng chuyên viên phụ trách sản phẩm của các hãng xây dựng cấu hình sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng

- Hợp tác cùng hãng sản xuất trong đào tạo cho nhân viên, đào tạo cho khách hàng, giải quyết các câu hỏi của sales về sản phẩm, tổ chức các hội thảo về sản phẩm.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, kỹ thuật,....

-Tuổi từ: 1998 trở lên

- Tối thiệu 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh

- Tinh thần cầu thị, chịu khó học hỏi

- Giao tiếp tốt, nhiệt tình, thân thiện

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU POLITEK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng: tháng 13, deal lương hàng năm, thưởng lễ tết

- Được học tập từ nhiều hãng nước ngoài

- Môi trường mở, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU POLITEK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.