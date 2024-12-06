Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Vận Tải Thương Mại Xây Dựng Công Nghiệp Đức Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C3 - 1 Cụm Công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Triển khai gia công, đặt hàng.

- Phụ trách bóc tách các chi tiết trong quá trình sản xuất

- Báo cáo công việc hàng tuần cho quản lý.

- Cụ thể sẽ trao đổi thêm qua buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí.

Biết bóc tách chi tiết thi công, sản xuất.

Có kinh nghiệm trong sản xuất kiêm loại tấm

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad 2D, 3D, Solidword, Word, Excel, Powerpoint.

Tại Công ty CP Vận Tải Thương Mại Xây Dựng Công Nghiệp Đức Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ và hưởng các quyền lợi theo đúng luật Lao động

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

- Chế độ khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vận Tải Thương Mại Xây Dựng Công Nghiệp Đức Long

