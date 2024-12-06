Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Vận Tải Thương Mại Xây Dựng Công Nghiệp Đức Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP Vận Tải Thương Mại Xây Dựng Công Nghiệp Đức Long
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô C3
- 1 Cụm Công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Triển khai gia công, đặt hàng.
- Phụ trách bóc tách các chi tiết trong quá trình sản xuất
- Báo cáo công việc hàng tuần cho quản lý.
- Cụ thể sẽ trao đổi thêm qua buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí.
Biết bóc tách chi tiết thi công, sản xuất.
Có kinh nghiệm trong sản xuất kiêm loại tấm
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad 2D, 3D, Solidword, Word, Excel, Powerpoint.
Tại Công ty CP Vận Tải Thương Mại Xây Dựng Công Nghiệp Đức Long Thì Được Hưởng Những Gì
- Ký HĐLĐ và hưởng các quyền lợi theo đúng luật Lao động
- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.
- Chế độ khác của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vận Tải Thương Mại Xây Dựng Công Nghiệp Đức Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
