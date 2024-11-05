Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Lam Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng các loại xe ô tô, đảm bảo xe hoạt động ổn định và an toàn.

Thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng theo hướng dẫn của kỹ thuật viên trưởng hoặc trưởng nhóm.

Kiểm tra, chẩn đoán lỗi, xác định nguyên nhân hư hỏng của xe ô tô.

Thay thế, sửa chữa các bộ phận, linh kiện của xe ô tô theo yêu cầu.

Vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ các bộ phận của xe ô tô.

Ghi chép, báo cáo tình trạng sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

Có kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về cơ khí, tự động hóa.

Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa ô tô.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Lam Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Lam Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin