Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 378 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, Quận 2 ...và 1 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 7 Triệu

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Tư vấn, bảo hành sữa chửa lỗi kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện quy trình thu hồi trong Trung tâm
Cung cấp các thông tin liên quan đến các chương trình, khuyễn mãi cho khách hàng
Kiểm soát, thực hiện thu chi đối với khách hàng đổi trả sản phẩm trực tiếp theo ngân quỹ của quầy CSKH
Kiểm soát hàng hóa trong quá trình thu hồi hàng hóa và nhập kho sản phẩm, chịu trách nhiệm về tình trạng sản phẩm thu hồi.
Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai và thực hiện các công việc có liên quan đến việc thực hiện các chương trình khuyến mại, kiểm soát quà tặng, tặng phẩm khách hàng.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến các khiếu nại, tình hình thu hồi và các thông tin liên quan đến tiếp xúc khách hàng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chuyên Viên Kỹ Thuật.
TRÁCH NHIỆM KHÁC
Chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai các ý tưởng, các kế hoạch, các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc chuyên môn
Thường xuyên chủ động cập nhật, trao dồi kiến thức, phát triển các kỹ năng chuyên môn nhằm sẵn sàng đáp ứng kịp thời cho yêu cầu công việc.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Kỹ thuật
Có ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương
Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp và thuyết phục tốt với khách hàng
Có kỹ năng phán đoán, am hiểu tâm lý khách hàng và xử lý tình huống tốt
Có kỹ năng giải quyết khiếu nại tốt từ khách hàng
Sử dụng vi tính tốt, trình độ trung cấp trở lên.
Thái độ, hành vi: Nhiệt tình, tươi cười, tác phong nghiêm túc, lịch sự, tận tâm với công việc và hết lòng trong công việc phục vụ khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương thử việc
Tham gia BHXH full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc
Phụ cấp đa dạng
15 ngày phép/ năm
Thưởng KPI, Lễ, Tết
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 63-65-67 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

