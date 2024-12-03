Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lắp đặt, thi công, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện nhà xưởng công nghiệp, nhà văn phòng.
- Khắc phục sự cố một cách nhanh chóng khi có thông báo.
- Các công việc khác theo sự phân công của tổ trưởng, chỉ huy trưởng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc ở TP HCM và các tỉnh lân cận
- Kỹ năng sửa chữa, bảo trì và lắp đặt các thiết bị điện lạnh.
- Am hiểu về các thiết bị máy móc điện lạnh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.
- Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8-15tr theo năng lực
- Môi năng động, thoải mái, thân thiện
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17.05 Tầng 17, Tháp 8, Khu 3, Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ, Số 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

