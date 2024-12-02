Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 354 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Đại diện cho Cty, chịu trách nhiệm làm việc chính với k/h trong suốt quá trình thi công.
Tiếp nhận đầy đủ thông tin k/h, nhu cầu k/h.
Kiểm tra phụ kiện và hàng hóa, hợp đồng trước khi lắp đặt, thi công.
Bàn giao thiết bị cho khách trước khi lắp đặt.
Xác định, thống nhất vị trí với k/h trước khi tiến hành lắp đặt, thi công.
Tư vấn, giải đáp và bàn giao cho k/h về cách lắp đặt và hướng dẫn sử dụng cho k/h.
Nghiệm thu và thu tiền công trình.
Hướng dẫn k/h cách sử dụng.
Bàn giao giấy tờ liên quan cho k/h.
Xác nhận lại với P.KD, Phòng Kho và Giao nhận về công trình đã thi công xong.
Phối hợp với P.KD các công việc liên quan đến đơn hàng lắp đặt.
Phối hợp với P.Kế toán trong công tác liên quan đến thanh toán và nghiệm thu.
Phối hợp với Phòng Kho và Giao nhận trong công tác liên quan đến hàng hóa.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên Nam
Sức khỏe tốt
Linh động được thờ gian và địa điểm làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-14tr
Các chế độ hiếu hỉ, phúc lợi, thưởng tết theo quy chế của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, tăng ca... theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 3A Trần Qúy Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

