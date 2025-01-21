Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 60 Lô 1, ấp 1, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế bản vẽ chi tiết 2D, 3D của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng (Sản phẩm nội ngoại thất)

Bóc tách các chi tiết, lập định mức các công đoạn sản xuất và dự trù vật tư

Phối hợp với các bộ phận có liên quan khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến bản vẽ kỹ thuật

Hỗ trợ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tư vấn cho khách hàng các vấn đề về kỹ thuật sản phẩm

Trực tiếp tham gia xây dựng, duy trì thực hiện và cải tiến, cập nhật hệ thống các quy trình, hướng dẫn công việc, quy định

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới, tuổi từ 25-35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, cơ khí tấm mỏng, kỹ thuật

Thành thạo vẽ AutoCad 2D, Solidworks, Office

Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các sản phẩm cơ khí nội thất trong và ngoài trời

Kỹ năng tư duy sáng tạo

Nhanh nhẹn, cẩn thận

Có thái độ cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13, thưởng cuối năm

• Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty

• Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH

• Tham gia công đoàn

• Các ngày nghỉ Lễ, Tết, Phép theo quy định của Luật LĐ Việt Nam hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin