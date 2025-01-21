Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo
- Long An: 60 Lô 1, ấp 1, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An, Bến Lức, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế bản vẽ chi tiết 2D, 3D của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng (Sản phẩm nội ngoại thất)
Bóc tách các chi tiết, lập định mức các công đoạn sản xuất và dự trù vật tư
Phối hợp với các bộ phận có liên quan khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến bản vẽ kỹ thuật
Hỗ trợ tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng tư vấn cho khách hàng các vấn đề về kỹ thuật sản phẩm
Trực tiếp tham gia xây dựng, duy trì thực hiện và cải tiến, cập nhật hệ thống các quy trình, hướng dẫn công việc, quy định
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo vẽ AutoCad 2D, Solidworks, Office
Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các sản phẩm cơ khí nội thất trong và ngoài trời
Kỹ năng tư duy sáng tạo
Nhanh nhẹn, cẩn thận
Có thái độ cầu tiến trong công việc
Tại Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo Thì Được Hưởng Những Gì
• Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty
• Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH
• Tham gia công đoàn
• Các ngày nghỉ Lễ, Tết, Phép theo quy định của Luật LĐ Việt Nam hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX-TM Bảo Bảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
