Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh Thành làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Long An: 125 tỉnh lộ 824, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Giao hàng, lắp ráp ắc quy cho xe ô tô, xe máy, xe điện các loại.

Bảo hành, sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật về ắc quy

Tuân thủ các yêu cầu an toàn theo quy định.

Giữ vệ sinh, bảo quản trang thiết bị, dụng cụ.

Chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc đã thực hiện..

Nam (từ 21 đến 26 tuổi)

Trình độ Trung Cấp kỹ thuật trở lên

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, quản lý thời gian

Có hiểu biết về ắc quy là lợi thế

Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 8 triệu đến 10 triệu, có cơ hội thăng tiến cao

Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, được đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, được tham gia bảo hiểm sức khỏe theo chính sách riêng công ty với rất nhiều quyền lợi dành cho người lao động

