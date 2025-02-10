Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh Thành làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh Thành
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: 125 tỉnh lộ 824, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Giao hàng, lắp ráp ắc quy cho xe ô tô, xe máy, xe điện các loại.
Bảo hành, sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật về ắc quy
Tuân thủ các yêu cầu an toàn theo quy định.
Giữ vệ sinh, bảo quản trang thiết bị, dụng cụ.
Chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc đã thực hiện..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam (từ 21 đến 26 tuổi)
Trình độ Trung Cấp kỹ thuật trở lên
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, quản lý thời gian
Có hiểu biết về ắc quy là lợi thế
Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 8 triệu đến 10 triệu, có cơ hội thăng tiến cao
Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, được đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, được tham gia bảo hiểm sức khỏe theo chính sách riêng công ty với rất nhiều quyền lợi dành cho người lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vĩnh Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
