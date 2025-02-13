Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô F1

- F20, Đường số 10, CCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sửa chữa, khắc phục sự cố sản phẩm kinh doanh của Công ty gửi về Kho: ghế massage, máy chạy bộ, bếp điện từ/hồng ngoại, máy làm mát,...
Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa sản phẩm theo định kỳ
Các yêu cầu khác từ cấp quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm, kiến thức về sửa chữa board mạch các ngành hàng điện tử, điện gia dụng
Chuyên môn: Điện tử, Điện công nghiệp,Tự động hóa
Ưu tiên ứng viên từng làm sửa chữa board ghế massege, thiết bị nhà bếp, máy chạy bộ
Trung thực, Tinh thần trách nhiệm cao và có tính cầu tiến, thái độ tốt

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm theo quy định.
Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim)đối với NV chính thức;
Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) đối với NV chính thức
Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : khám sức khỏe định kỳ...;
Được đào tạo về sản phẩm nếu chưa có kinh nghiệm.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty
Được hưởng ưu đãi khi mua hàng là sản phẩm của Công ty chiết khấu lên đến 60%: Quạt làm mát hơi nước, Máy lọc nước, Ghế massage, Máy chạy bộ, Thiết bị massage nhỏ,...
Được xem xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà PICO, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

