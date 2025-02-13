Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô F1 - F20, Đường số 10, CCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sửa chữa, khắc phục sự cố sản phẩm kinh doanh của Công ty gửi về Kho: ghế massage, máy chạy bộ, bếp điện từ/hồng ngoại, máy làm mát,...

Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa sản phẩm theo định kỳ

Các yêu cầu khác từ cấp quản lý

Có kinh nghiệm, kiến thức về sửa chữa board mạch các ngành hàng điện tử, điện gia dụng

Chuyên môn: Điện tử, Điện công nghiệp,Tự động hóa

Ưu tiên ứng viên từng làm sửa chữa board ghế massege, thiết bị nhà bếp, máy chạy bộ

Trung thực, Tinh thần trách nhiệm cao và có tính cầu tiến, thái độ tốt

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm theo quy định.

Quà mừng bản thân kết hôn ( trị giá hiện kim)đối với NV chính thức;

Chúc mừng CBNV sinh con ( áp dụng cho nam & nữ) đối với NV chính thức

Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : khám sức khỏe định kỳ...;

Được đào tạo về sản phẩm nếu chưa có kinh nghiệm.

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty

Được hưởng ưu đãi khi mua hàng là sản phẩm của Công ty chiết khấu lên đến 60%: Quạt làm mát hơi nước, Máy lọc nước, Ghế massage, Máy chạy bộ, Thiết bị massage nhỏ,...

Được xem xét tăng lương hàng năm

