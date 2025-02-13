Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô F1
- F20, Đường số 10, CCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Sửa chữa, khắc phục sự cố sản phẩm kinh doanh của Công ty gửi về Kho: ghế massage, máy chạy bộ, bếp điện từ/hồng ngoại, máy làm mát,...
Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa sản phẩm theo định kỳ
Các yêu cầu khác từ cấp quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm, kiến thức về sửa chữa board mạch các ngành hàng điện tử, điện gia dụng
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
