Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô D10

- 4 và D11

- 2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thống kê danh mục thiết bị, máy móc (cập nhật khi mua mới), lên kế hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, theo dõi tồn kho và đặt mua linh kiện cần thiết
- Chủ động kiểm tra thường xuyên, chịu trách nhiệm chính cho hệ thống điện điều khiển của công ty, kịp thời phát hiện những sai sót, hư hỏng. Từ đó, lên kế hoạch sửa chữa, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và sinh hoạt của nhà máy
- Tiếp nhận thông tin về sự cố điện, lên phương án và tiến hành xử lý triệt để, tránh tình trạng tái phát sinh, ghi lại các lỗi vào sổ ghi chép của bộ phận và lưu hồ sơ
- Đảm bảo máy móc, thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động chờ sản xuất
- Nghiệm thu các công trình điện và trình hồ sơ liên quan lên cán bộ quản lý
- Bố trí, sắp xếp gọn gàng và kiểm tra tình trạng dây điện, tủ điện, trụ điện, motor, biến tầng, xe nâng...đảm bảo an toàn điện
- Đề xuất ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng cho hệ thống điện
- Kiểm tra, vệ sinh các khu vực phụ trách sau khi thực hiện công việc
- Cập nhật các quy định, thực hiện báo cáo cho các bên liên quan trong công ty, cơ quan điện lực,...khi có yêu cầu
- Thực hiện công việc theo sự sắp xếp của cấp trên, hỗ trợ công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam.
Tuổi: 22-35 tuổi.
Làm việc xoay ca.
Kinh nghiệm: 3 năm.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện công nghiệp, bảo trì vận hành dây chuyền sản xuất.
Có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất.
Kiên trì, năng động, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, sáng tạo.
Sức khỏe tốt, sẵn sàng tăng ca khi cần thiết.
Có khả năng chịu áp lực cao, chăm chỉ chịu khó, làm việc cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa.
- Được hưởng chế độ phúc lợi hiện hành tại công ty, được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.
- Lương tháng 13, du lịch hàng năm, phép năm, ngày nghỉ lễ, tết theo luật định,…
- Chế độ nâng lương: hàng năm tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn HS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D10-4 và D11-2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

