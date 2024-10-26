Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 ngõ 108 Ngọc Hà, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo trì các trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty Hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh. Tư vẫn kỹ thuật cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật của công ty Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành máy móc cho khách hàng Báo cáo định kỳ công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc theo yêu cầu. Phụ trách các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp trong phạm vi chuyên môn
Lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo trì các trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty
Hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh. Tư vẫn kỹ thuật cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật của công ty
Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành máy móc cho khách hàng
Báo cáo định kỳ công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc theo yêu cầu. Phụ trách các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp trong phạm vi chuyên môn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 21-30 Tốt nghiệp chuyên nghành về CNTT, điện- điện tử, tự động hóa hoặc các nghành liên quan Có kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, nhanh nhẹn và có ý thức học hỏi, cầu tiến Khả năng xử lý công việc độc lập, làm việc chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm
Nam, tuổi từ 21-30
Tốt nghiệp chuyên nghành về CNTT, điện- điện tử, tự động hóa hoặc các nghành liên quan
Có kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, nhanh nhẹn và có ý thức học hỏi, cầu tiến
Khả năng xử lý công việc độc lập, làm việc chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9.000.000-12.000.000 + thưởng theo kết quả kinh doanh ( Mức lương có thể thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm) Được hưởng các chế độ BHXH,BHYT,BHTN, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy đjnh Được tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành do công ty tổ chức
Lương từ 9.000.000-12.000.000 + thưởng theo kết quả kinh doanh ( Mức lương có thể thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm)
Được hưởng các chế độ BHXH,BHYT,BHTN, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết theo quy đjnh
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

Công ty TNHH y tế toàn cầu VDS- Trust

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngõ 108 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

