Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH MODERN CASS INTERNATIONAL COSMETICS (VIETNAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Bình Dương: Số 31, VSIIP 2 Đường số 4, KCN Việt Nam
- Singapore II, P. Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận
- Có kiến thức về thiết bị dụng cụ kỹ thuật cơ bản để tham gia các công việc lắp đặt mới, cải tiến thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ như khí nén, lò hơi, nước làm mát, nước thải, nước EDI...
Have knowledge of basic technical equipment and tools to participate in new installations and improvements to production equipment and auxiliary equipment such as compressed air, boilers, cooling water, wastewater, EDI water ...
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị trong toàn nhà máy, đảm bảo máy móc hoạt động liên tục và an toàn.
Responsible for repairing and maintaining machinery and equipment systems throughout the factory, ensuring continuous and safe operation of machinery.
- Chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình trạng các thiết bị , hệ thống được giao nhằm phát hiện trước các hư hỏng, sự cố có thể sắp xãy ra để có biện pháp xử lý phù hợp.
Responsible for regularly checking the status of assigned equipment and systems to detect damages and incidents that may be about to occur and take appropriate measures.
- Đảm bảo tất cả các thông tin liên quan đến sự cố hoặc công tác bảo trì định kỳ đều được cập nhật vào báo cáo sự cố hoặc báo cáo bảo trì định kỳ.
Ensure all information related to incidents or routine maintenance is updated in the incident report or periodic maintenance report.
- Có trách nhiệm phân tích các sự cố của thiết bị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa nhằm kiểm soát sự cố kỹ thuật nằm dưới mức cho phép.
Responsible for analyzing equipment problems to provide preventive solutions to control technical problems below allowable levels.
- Các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Other requirements as directed by Supervisor.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Graduated from intermediate level majoring in Mechanical Engineering, Industrial Maintenance, Electrical Engineering, Automation
- Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng anh cơ bản, biết sử thành thạo Ms Office, Autocad
Priority have basic English and be proficient in MS Office and Autocad.
- Nhanh nhẹn, linh động, siêng năng trong công việc
Hard-working, flexible, positive candidates
Tại CÔNG TY TNHH MODERN CASS INTERNATIONAL COSMETICS (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Participate in Social insurance by law
- Đồng phục
Uniforms
- Môi trường năng động, vui vẻ, hòa đồng
Dynamic, fun, sociable environment
- Lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng lễ,...
Salary 13th, KPI commision and holiday bonus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MODERN CASS INTERNATIONAL COSMETICS (VIETNAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
