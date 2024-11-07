Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH MODERN CASS INTERNATIONAL COSMETICS (VIETNAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Có kiến thức về thiết bị dụng cụ kỹ thuật cơ bản để tham gia các công việc lắp đặt mới, cải tiến thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ như khí nén, lò hơi, nước làm mát, nước thải, nước EDI...

Have knowledge of basic technical equipment and tools to participate in new installations and improvements to production equipment and auxiliary equipment such as compressed air, boilers, cooling water, wastewater, EDI water ...

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị trong toàn nhà máy, đảm bảo máy móc hoạt động liên tục và an toàn.

Responsible for repairing and maintaining machinery and equipment systems throughout the factory, ensuring continuous and safe operation of machinery.

- Chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tình trạng các thiết bị , hệ thống được giao nhằm phát hiện trước các hư hỏng, sự cố có thể sắp xãy ra để có biện pháp xử lý phù hợp.

Responsible for regularly checking the status of assigned equipment and systems to detect damages and incidents that may be about to occur and take appropriate measures.

- Đảm bảo tất cả các thông tin liên quan đến sự cố hoặc công tác bảo trì định kỳ đều được cập nhật vào báo cáo sự cố hoặc báo cáo bảo trì định kỳ.

Ensure all information related to incidents or routine maintenance is updated in the incident report or periodic maintenance report.

- Có trách nhiệm phân tích các sự cố của thiết bị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa nhằm kiểm soát sự cố kỹ thuật nằm dưới mức cho phép.

Responsible for analyzing equipment problems to provide preventive solutions to control technical problems below allowable levels.

- Các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Other requirements as directed by Supervisor.